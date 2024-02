Mama lui Navalnîi îi cere public lui Putin s-o lase să-și îngroape fiul: ”Îl imploră pe ucigaș să-i dea măcar corpul lui rece” VIDEO

Mama lui Aleksei Navalnîi i-a cerut public președintelui rus Vladimir Putin să îi permită să își îngroape fiul.

Într-o filmare făcută în fața închisorii IK-3 unde a murit fiul ei, Liudmila Navalnaia a cerut ca autoritățile să îi predea imediat trupul opozantului rus.

”De cinci zile, nu îmi pot vedea fiul, nu mi-a fost predat trupul său și nici măcar nu mi-au spus unde este. Fac apel la tine, Vladimir Putin, pentru că decizia depinde doar de tine. Lasă-mă sâ-mi văd fiul. Cer ca trupul lui Alexei sa fie eliberat imediat ca să-l pot îngropa omenește”, a spus mama lui Navalnîi.

”În Rusia de astăzi, o mamă îl imploră pe ucigașul fiului ei să-i dea măcar corpul lui rece”, au scris jurnaliștii de la Nexta, care au postat pe X cererea femeii.

‼️ Alexei Navalny's mother has appealed to Vladimir Putin with a demand to immediately hand over the body of her son so that she can bury him

"For the fifth day already, I can't see him [my son], they won't give me his body, and they won't even tell me where he is. I appeal to… pic.twitter.com/JyCOSShfK8