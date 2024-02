Cinism extrem al Kremlinului. Firmele de pompe funebre, amenințate să nu transporte trupul lui Navalnîi la biserică

Aliaţii defunctului lider al opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi au declarat joi, 29 februarie, că nu reuşesc să închirieze o maşină funerară care să transporte sicriul cu trupul lui Navalnîi la biserica Maicii Domnului din suburbia Mariino (sud-est) a Moscovei, unde va avea loc slujba de înmormântare, relatează Reuters şi Meduza.io

Kira Iarmîş, purtătoarea de cuvânt a lui Navalnîi, a declarat pe X (ex-Twitter) că persoane necunoscute au ameninţat telefonic furnizorii de servicii funerare şi că, prin urmare, nimeni nu a acceptat să-i transporte trupul.

”Este o adevărată ruşine. Şoferii de maşini funebre refuză acum să îl ia pe Aleksei de la morgă”, a deplâns pe Telegram Ivan Jdanov, unul dintre apropiaţii opozantului decedat.

”La început ne-au pus piedici în găsirea unui spaţiu pentru ceremonia de rămas-bun. Acum, când ar trebui să aibă loc în biserică doar o slujbă de înmormântare, agenţii de servicii funerare ne spun că nu ne vor închiria niciun fel de maşină pentru a transporta sicriul cu trupul său. Indivizi necunoscuţi sună la toate agenţiile şi le ameninţă să nu transporte trupul lui Aleksei”, afirmă asociaţii lui Navalnîi, citaţi de publicaţia independentă rusă Meduza.io (cu sediul la Riga, în Letonia).

Potrivit acesteia, echipele funerare ”primesc telefoane de la persoane necunoscute care le ameninţă să nu ducă nicăieri trupul lui Aleksei”.

