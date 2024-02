Încă o moarte suspectă în Rusia. Autorul fotografiei care a devenit simbol al persecuției lui Navalnîi, găsit fără suflare în locuința sa FOTO

Fotograful rus Dmitri Markov, în vârstă de 41 de ani, a murit vineri, relatează presa locală din Pușkino, orașul său natal, citând apropiați ai acestuia.

Fotograful a murit în aceeași zi în care a fost anunțată și moartea liderului opoziției ruse, Aleksei Navalnîi.

Fotograful a devenit celebru pentru că surprindea în imaginile sale, făcute cu un IPhone, esența vieții de zi cu zi din Rusia. El este și cel care a realizat fotoigrafia cu un ofițer de poliție mascat care stă sub un portret al președintelui Vladimir Putin, devenită un simbol al protestelor din 2021 împotriva persecuției lui Alexei Navalnîi, scrie Meduza. Fotografia a fost realizată în februarie 2021, într-o secție în care Markov a ajuns după ce a fost ridicat de la proteste.

One of Russia’s most famous photographers died yesterday at the age of 41.

Dmitry Markov was a Navalny supporter and is most famous for the photo he took in the police station after having himself been arrested during the country-wide protests against Navalny’s arrest in 2021 pic.twitter.com/KlTTBkkpVc