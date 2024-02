Când și unde ar putea fi înmormântat Aleksei Navalnîi. ”Surpriza” pregătită lui Putin de susținătorii principalului său opozant

Echipa lui Aleksei Navalnîi a anunțat luni, 26 februarie, data la care vor avea loc funeraliile liderului opoziţiei ruse, potrivit EFE, Reuters şi Meduza.io.

Potrivit unui anunț făcut pe rețeaua X, funeraliile vor avea loc săptămâna aceasta, la Moscova.

”Căutăm un spaţiu pentru ceremonia publică de adio pentru Aleksei la sfârşitul acestei săptămâni. Dacă aveţi un loc potrivit, vă rugăm să ne contactaţi”, a scris purtătoarea de cuvânt a lui Navalnîi, Kira Iarmîş.

Informația a fost confirmată și de un alt apropiat al lui Navalnîi, Ivan Jdanov, care le-a cerut susținătorilor acestuia să-i contacteze echipa dacă știu un spaţiu în care poate fi depus sicriul, pentru ceremonia de rămas-bun.

Canalul proguvernamental Telegram Shot susține că funeraliile lui Navalnîi ar putea avea loc pe 29 februarie, la cimitirul Borisovo din sud-estul Moscovei, în ziua în care preşedintele Vladimir Putin îşi va rosti discursul despre starea naţiunii în faţa camerelor reunite ale parlamentului rus, potrivit Digi24. În acelaşi timp, alte două cimitire din Moscova - Hovanskoe (sud-vest) şi Troiekurovskoie (vest) - sunt luate în considerare ca locuri în care să fie înmormântat Navalnîi.

