Biden s-a întâlnit cu soția și fiica lui Aleksei Navalnîi. Ce i-a pregătit SUA Rusiei după moartea ”subită” a opozantului lui Putin FOTO/VIDEO

Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat joi, 22 februarie, că s-a întâlnit cu soția și fiica lui Aleksei Navalnîi, liderul opoziției ruse care a murit în închisoare săptămâna trecută.

Întâlnirea a avut loc în California.

Președintele SUA și-a exprimat admirația pentru ”curajul extraordinar al lui Navalnîi și moștenirea sa în lupta împotriva corupției și pentru o Rusie liberă și democratică în care statul de drept se aplică în mod egal tuturor”, a transmis Casa Albă într-un comunicat.

”Moștenirea curajului lui Aleksei va trăi în Iulia și Dasha și în nenumărații oameni din Rusia care luptă pentru democrație și drepturile omului”, a scris și Biden pe Facebook.

Biden: I had the honor of meeting with Alexei Navalny’s wife and daughter. He was a man of incredible courage… We’re going to be announcing the sanctions against Putin who is responsible for his death tomorrow. pic.twitter.com/17ihlmgxJ3