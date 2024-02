Mama principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, a mers sâmbătă, 17 februarie, la închisoarea din regiunea arctică unde fiul ei a murit subit cu o zi înainte, informează EFE.

Potrivit Radio Liberty, Liudmila Navalnaia a zburat sâmbătă dimineaţă de la Moscova către oraşul Salekhard, din districtul autonom Iamalo-Neneţ. Ulterior, mama opozantului s-a deplasat cu maşina în oraşul Harp, unde se află închisoarea IK-3, în care fiul ei a fost transferat în decembrie anul trecut.

Liudmila Navalnaia, care a declarat că nu vrea să primească condoleanţe, se întâlnise cu fiul ei în acelaşi loc la 12 februarie.

”Era sănătos şi fericit că trăieşte”, a scris vineri mama politicianului pe Facebook.

Mama opozantului rus era însoţită de avocatul lui Aleksei Navalnîi.

Alexei Navalny's mother has been issued an official notification of her son's death, Kremlin media reports

The opposition leader died on February 16 at 14:17 local time, the document said. pic.twitter.com/kYKiqCbkDx