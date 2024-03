Mesajul transmis de părinții lui Aleksei Navalnîi pentru miile de ruși care i-au adus omagii fiului lor FOTO/VIDEO

Părinții lui Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin au ținut să mulțumească miilor de ruși care au avut curajul să vină la cimitir și să-i aducă un omagiu fiului lor înmormântat la Moscova.

După ce a fost înmormântat pe 1 martie, mii de ruși au venit venit să-i aducă flori și să se roage pentru Aleksei Navalnîi.

People continue to bring flowers to Navalny's grave in Moscow pic.twitter.com/A4QE3xaGxD