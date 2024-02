Ministerul britanic de Externe i-a convocat pe diplomații ruși din Londra după moartea lui Navalnîi: Kremlinul e ”pe deplin responsabil”

Guvernul britanic i-a convocat vineri seară, 16 februarie, pe diplomaţii ambasadei Rusiei pentru a le face cunoscut că autorităţile ruse sunt considerate "pe deplin responsabile" de moartea principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, scrie AFP.

Ministerul britanic de Externe a mai declarat într-un comunicat că moartea lui Navalnîi în închisoarea sa din Arctica trebuie să facă "obiectul unei anchete complete şi transparente".

"În ultimii ani, autorităţile l-au întemniţat pe baza unor acuzaţii false, l-au otrăvit cu un agent neurotoxic interzis şi l-au trimis într-o colonie penală din Arctica. Nimeni nu ar trebui să se îndoiască de natura brutală a sistemului rus", a subliniat un purtător de cuvânt.

Prin urmare, Ministerul britanic de Externe "a convocat (vineri) ambasada Rusiei pentru a clarifica faptul că noi considerăm autorităţile ruse pe deplin responsabile", se precizează în text.

Putin should be held accountable for the death of Alexei Navalny.

