Putin nu se oprește după moartea ”subită” a lui Navalnîi. Liderul de la Kremlin a pus ochii și pe fratele celui mai important opozant al său

Autoritățile din Rusia au deschis un nou dosar penal pe numele fratelui lui Aleksei Navalnîi, Oleg, relatează marți, 20 februarie, agenția de presă rusă TASS.

În baza de date a Ministerul de Interne se arată că Navalnîi Oleg Anatolievici ”este căutat în baza Codului Penal”.

TASS nu precizează ce acuzații i se aduc sau în baza cărui articol din Codul Penal a fost deschis dosarul.

