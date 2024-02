Ambasadorul României la Moscova i-a adus un omagiu lui Navalnîi. Mesajul MAE pentru ruși care-l va înfuria pe Putin FOTO

Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a depus o coroană de flori la Piatra Solovetsky, un monument al victimelor represiunii politice, în memoria morţii opozantului rus Alexei Navalnîi.

”La instrucţiunile Ministerului Afacerilor de Externe român, ambasadorul României la Moscova a depus flori la Piatra Solovetsky, pentru a omagia moartea neaşteptată şi şocantă a lui Alexei Navalnîi. Gândurile noastre se îndreaptă către familia acestuia şi către toţi oamenii din Rusia care tânjesc după democraţie, libertate şi demnitate”, a transmis MAE într-un mesaj postat marți, 20 februarie, pe pagina X, fostă Twitter.

Upon Romanian MFA’s instructions, 🇷🇴Ambasador to Moscow laid flowers at the #Solovetsky Stone, to mourn the unexpected & shocking death of Alexey @navalny. Our thoughts are with his family and with all the people in RU longing for democracy, freedom and dignity. @yulia_navalnaya pic.twitter.com/0SRcBe5IRh