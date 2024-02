Poliţia din Rusia a luat măsuri represive împotriva persoanelor adunate pentru a marca moartea liderului opoziţiei Alexei Navalnii, conform Sky News, care citează o grupare civică.

Filmări şi imagini din Moscova şi Sankt Petersburg au arătat ofiţeri care smulgeau pancartele protestatarilor şi îi târau pe alţii de la altare improvizate în memora lui Navalnîi.

Jurnalişti au fost, de asemenea, filmaţi fiind reţinuţi.

Residents of Yekaterinburg, Novosibirsk, Izhevsk, Komi, Syktyvkar, Tomsk, Kazan, and other cities bring candles, flowers, and photos of the politician. pic.twitter.com/pl0zJhuGQV

In Russian cities, spontaneous memorials in memory of Navalny are appearing

O femeie a declarat pentru Sky News: „Tot ce se întâmplă în aceşti ani, pe teritoriul ţării mele iubite, este o ruşine”.

O altă persoană a adăugat: „Sunt furios, desigur. În sfârşit l-au ucis”.

Russia: Mass arrests happening throughout the country after people came out to mourn Navalny's murder by the Kremlin regime. This is in Saint Petersburg. pic.twitter.com/pUcYpCREEV

Potrivit site-ului rus pentru drepturile omului, OVD-info, cel puţin 100 de persoane au fost arestate în opt oraşe, inclusiv Moscova, Sankt Petersburg şi Krasnodar, în timpul adunărilor pentru a marca moartea lui Navalnii.

In Kazan, police forces prevent people from laying flowers at the monument to the victims of political repression in memory of Navalny pic.twitter.com/TIQpAeLmI9

Deşi poliţia nu a oferit detalii despre arestări, procurorii i-au avertizat pe ruşi să nu participe la niciun protest în masă la Moscova.

Proteste în mai multe țări

Vestea privind decesului lui Navalnîi a șocat și înfuriat întreaga lume.

Sute de oameni s-au adunat și în Varșovia, în fața Ambasadei Rusiei, acuzându-l de crimă pe președintele Vladimir Putin.

In Warsaw, about 200 people gathered in front of the Russian Embassy for a rally

The protesters are reportedly holding posters, chanting "Navalny," and taking turns to address the crowd. Some of them are crying. pic.twitter.com/3cO0KbKFWL