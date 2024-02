Uniunea Europeană reacționează la moartea lui Navalnîi: ”Regimul rus e singurul vinovat/ Lumea a pierdut un luptător al cărui curaj va răsuna de-a lungul generațiilor”

Uniunea Europeană (UE) consideră ”regimul rus” drept ”singurul responsabil de moartea tragică” a opozantului rus Aleksei Navalnîi în închisoarea din Arctica în care ispăşea 19 ani de închisoare, denunţă preşedintele Consiliului European Charles Michel, relatează AFP.

”Aleksei Navalnîi s-a bătut pentru valorile libertăţii şi democraţiei. pentru idealurile sale, el a făcut sacrificul ultim (...)”, scrie pe X Charles Michel.

”Transmit sincerele mele condoleanţe familiei şi celor care luptă pentru democraţie peste tot în lume. Combatanţii mor, însă lupta pentru libertate nu se opreşte niciodată”, subliniază el.

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a transmis de asemenea un mesaj pe X, anunțând că ”lumea a pierdut un luptător”.

”Lumea a pierdut un luptător al cărui curaj va răsuna de-a lungul generațiilor.

Sunt îngrozită de moartea laureatului Premiului Saharov, Alexei Navalny.

Rusia i-a luat libertatea și viața, dar nu și demnitatea.

Lupta lui pentru democrație continuă.

Suntem alături de soția și copiii lui”, a scris Roberta Metsola pe X.

