Mesajul video lăsat de Alexei Navalnîi, opozantul lui Putin, pentru poporul rus în cazul în care ar fi fost ucis

Cel mai aprig contestatar al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, a murit în închisoare, vineri, 16 februarie. Dar în documentarul din 2022, „Navalnîi“, el însuși a avut un mesaj pentru ceea ce ar însemna moartea sa, dacă aceasta s-ar întâmpla vreodată.

„Dacă decid să mă omoare, suntem incredibil de puternici”, a spus el, adresându-se cetățenilor ruși. „Singurul lucru de care are nevoie răul să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic”, a spus Aleksei Navalnîi. „Așa că nu fiți inactivi”.

"Nu ai voie să renunți", a spus Navalnîi în filmul lui Daniel Rohr, adăugând că "trebuie să folosim această putere pentru a nu renunța, pentru a ne aminti că suntem o putere uriașă care este oprimată de acești tipi răi".

Opozantul lui Putin a adăugat că poporul rus nu realizează cât de puternic este.

