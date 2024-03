Sute de ruși stau la coadă ca să depună flori la mormântul lui Navalnîi, în a treia zi de la înmormântarea sa FOTO VIDEO

În a treia zi de la înmormântarea lui Navalnîi, sute de ruși stau la coadă pentru a-i aduce un ultim omagiu opozantului lui Putin.

Imaginile video postate de publicația rusă Meduza se poate vedea cum coada se întinde pe mai bine de 600 de metri de la intrarea în cimitirul Borisovskoie din Moscova. Rușii, inclusiv tineri și familii cu copii, țin flori în mână și așteaptă să ajungă la mormântul opozantului.

"Coada creşte minut în minut", a comentat un simpatizant al lui Navalnîi pe reţelele de socializare, potrivit agerpres.

People continue to bring flowers to Navalny's grave in Moscow pic.twitter.com/A4QE3xaGxD