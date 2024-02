Noi detalii despre moartea lui Navalnîi. Trupul liderului opoziției ruse a fost mutat, iar autopsia, interzisă

Trupul lui Aleksei Navalnîi se află la morga Spitalului Clinic Districtual Salekhard şi, până sâmbătă, nu fusese încă efectuată o autopsie, au spus surse citate de Novaya Gazeta Europe.

În urma morţii subite a lui Navalnîi de vineri, trupul său a fost dus iniţial în oraşul Labytnangi, la 36 de kilometri distanţă de colonia penală, unde a murit în satul Kharp, din districtul autonom Yamalo-Nenets, din nordul Rusiei.

Cu toate acestea, surse spun că trupul său a fost transferat, vineri, la Spitalul Clinic Districtual din capitala regională Salekhard.

”De obicei, cadavrele persoanelor care mor în închisoare sunt duse direct la Biroul de Medicină Legală de pe strada Glazkova, dar în acest caz a fost dus la spitalul clinic dintr-un motiv oarecare”, a spus un paramedic al serviciului de ambulanţă Salekhard.

”L-au condus la morgă, l-au adus înăuntru şi apoi au plasat doi poliţişti în faţa uşii. Ar fi putut la fel de bine să fi pus un panou care spunea ”ceva misterios se întâmplă aici! Desigur, toată lumea dorea să ştie ce s-a întâmplat, despre ce era tot secretul şi dacă încercau să ascundă ceva grav.”

Curând a reieşit că trupul era cel al lui Aleksei Navalnîi şi că moartea lui ”nu a fost de natură criminală”, termen folosit pentru a indica faptul că armele de foc nu erau implicate. Apoi s-a răspândit vestea că patologilor din spitale li s-a interzis să efectueze o autopsie, a adăugat sursa.

”În acest moment, părerile devin împărţite”, a spus paramedicul.

”Unii au spus că a venit un ordin de la Moscova să aştepte sosirea specialiştilor din capitală, în timp ce alţii au spus că înşişi medicii spitalului au refuzat să facă o autopsie. Cazul este politic şi nu este clar cum va ieşi. Şi dacă efectuaţi o autopsie şi primiţi un ordin direct de a schimba rezultatul, nu puteţi ieşi din ea. Şi poţi fi, de asemenea, făcut vinovat. Dar dacă nu a fost autopsie, nu au pe cine să întrebe.”

Paramedicul a mai spus că i s-a spus că trupul lui Navalnîi prezenta semne de vânătăi şi, deşi vânătăile nu păreau să fi fost de la bătăi, Navalnîi trebuie să fi fost încă în viaţă pentru ca vânătăile să apară, a adăugat el.

