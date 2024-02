Rușine sub zidurile Kremlinului. Ce fac rușii pentru a șterge simpatia oamenilor pentru Navalnîi VIDEO

Opozantul rus Aleksei Navalnîi, inamicul numărul unu al lui Vladimir Putin, a murit vineri într-o închisoare în Arctica, în care ispăşea o pedeapsă de 19 ani.

”La 16 februarie 2024, în centrul Penitenciar nr. 3, deţinutul Navalnîi A. A, s-a simţit rău după o plimbare (...). cauzele morţii sunt pe cale să fie stabilite”, a anunţat într-un comunicat fialiala FSIN din regiunea arctică Iamal.

Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, un fost avocat care a devenit cunoscut în urmă cu mai bine de zece ani prin faptul că a ironizat elita președintelui Vladimir Putin și a exprimat acuzații de corupție vastă, a decedat într-o închisoare aflată la aproximativ 60 km la nord de Cercul Polar.

Pe rețelele sociale au apărut imagini rușinoase filmate în apropierea Kremlinului, cu oameni care sunt puși să strângă florile depuse în memoria lui Navalnîi.

🚨Russia🚨

Putin's goons, dressed like they're trying to blend in, trashed a memorial for Alexei Navalny in Moscow under the watchful eye of the police. Shame! pic.twitter.com/OQI94HgZ3a