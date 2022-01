Rusia face o nouă mișcare militară: Șase nave de război într-o misiune necunoscută VIDEO

În contextul în care tensiunea rămâne la cote ridicate în legătură cu comasarea trupelor Moscovei din apropierea granițelor Ucrainei, Rusia mai face o mutare în plan militar. Șase nave de război ale sale din Flota din Marea Baltică au trecut prin Canalul Mânecii în ultimele zile și de îndreaptă într-o direcție necunoscută.

Unii analiști susțin că aceste nave ale Rusiei s-ar îndrepta spre Marea Neagră, pentru a sprijini o posibilă invazie a Moscovei în Ucraina, potrivit The Drive.

Mai multe rapoarte au confirmat faptul că șase nave de război ale Rusiei din Marea Baltică au părăsit zona, trei vase, Korolev, Minsk și Kaliningrad, în 18 ianuarie 2022 și Olenegorskiy, Georgiy Pobedonosets și Pyotr Morgunov, pe 19 ianuarie, trecând prin Canalul Mânecii și intrând în Oceanul Atlantic.

Site-ul Marineschepen a anunțat că nava Luynes de cercetare hidrografică a Marinei Regale din Țările de Jos și un elicopter NH90 au escortat ieri, ultimele trei vase de război din Rusia, în apele internaționale din Marea Nordului.

”Supravegherea a fost preluată de navele belgiene și britanice”, se spune într-o postare pe Twitter. Marina Regală britanică a trimis distrugătorul HMS Dragon pentru a monitoriza vasele rusești.

6 Russian 🇷🇺 ships of Baltic Fleet passing through English channel this evening escorted in turn by Dutch, Belgian, French warships and probably @HMSDragon

🇳🇱🇧🇪🇫🇷🇬🇧

Includes 3 Rapucha-class landing ships likley headed to Black Sea to menace Ukraine 🇺🇦

(Library Photo) pic.twitter.com/7IQ4NorKs9