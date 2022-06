Două nave rusești de război, surprinse lângă o platformă de gaz a României din Marea Neagră. Când au fost realizate fotografiile

Fotografii realizate în apropierea țărmului românesc al Mării Negre surprind două nave de război rusești patrulând în zona unor platforme offshore pentru extracția gazului metan.

Imaginile au fost obținute și postate pe Twitter de jurnalistul român Sorin Melenciuc. Ulterior au fost preluate de analistul militar H I Sutton, care a interpretat fotografiile și a venit cu informații suplimentare.

Potrivit acestuia, navele de război au patrulat în largul coastelor României.

E posibil să fie o misiune "legată de blocada porturilor ucrainene de la Marea Neagră", consideră H I Sutton.

Fotografiile au fost realizate de angajați ai platformelor Ana și Uranus, din largul Mării Negre.

Navele au ajuns undeva la sud de Insula Șerpilor, departe de coastele Ucrainei. Unii analiști spun că militarii ruși sunt precauți în privința unor eventuale lovituri cu rachete Neptune sau Harpoon, cu rază lungă de acțiune, de pe țărm.

Este vorba despre două nave de patrulare din clasa "Vasily Bykov", nave rapide, puternic înarmate, iar imaginile au fost surprinse pe 13 iunie.

***OSINT***#Russian Navy warships patrolling off Romanian coast, likely relates to blockade of #Ukrainian ports. #OSINT

Nod @SorinMelenciuc who posted photo pic.twitter.com/VIWVFvXbZO