Celebrele trupe Navy SEAL ale SUA au ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată din 2019. Ce căutau americanii în țara lui Kim Jong-un

Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 22:48
Trupe Navy Seal FOTO X/@VisionMentalX

Forțele Navy SEAL ale SUA au împușcat și ucis mai mulți civili nord-coreeni în timpul unei misiuni secrete eșuate de a instala un dispozitiv de ascultare în țara înarmată cu arme nucleare, în timpul negocierilor diplomatice cu miză mare din 2019, a relatat vineri, 5 septembrie, New York Times.

Citând surse neidentificate, inclusiv oficiali militari, actuali și foști, care au cunoștință despre detaliile clasificate încă, ziarul a scris că Donald Trump a aprobat operațiunea în timpul primei sale administrații, deoarece a fost implicat în discuții istorice cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un.

Planul a fost conceput pentru a remedia un „punct orb” în informațiile americane, care ar fi permis SUA să intercepteze comunicațiile liderului nord-coreean, oferindu-i lui Trump un avantaj înainte de summitul dintre cei doi lideri din 2019.

Dar situația s-a destrămat când detașamentul de Navy SEAL a dat peste civili nord-coreeni care păreau să se scufunde după crustacee, a relatat Times. Forțele americane au deschis focul, ucigându-i pe toți cei de pe mica navă de pescuit, se arată în raport, fără a specifica numărul de victime.

Nici SUA, nici guvernul nord-coreean nu au făcut publică operațiunea eșuată. Înainte de a aproba planul, Casa Albă fusese îngrijorată că până și o mică acțiune militară împotriva Coreei de Nord ar putea provoca „represalii catastrofale”.

O analiză clasificată a Pentagonului a concluzionat ulterior că uciderile au fost justificate conform regulilor de angajament, se arată în raport.

În 2019, membrii SEAL au fost trimiși în apele nord-coreene într-un submarin nuclear, apoi desfășurați în două mini-submarine în ape înghețate pentru a ajunge la țărm. Un grup de opt membri SEAL trebuia apoi să se strecoare pe lângă forțele de frontieră nord-coreene, să instaleze dispozitivul și apoi să scape nedetectați. Cu toate acestea, operațiunea a fost perturbată de atacul asupra civililor, iar membrii SEAL au plecat fără a-l instala.

Ziarul a dezvăluit, de asemenea, că planul se baza pe o operațiune similară din 2005, aprobată de George W. Bush.

Casa Albă, Pentagonul și ambasada SUA la Seul nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii cu privire la raport.

De la ultimul summit al lui Trump cu Kim în 2019, discuțiile au eșuat, iar Coreea de Nord a continuat cu programul său de arme nucleare și rachete balistice.

Trump a declarat săptămâna aceasta că forțele americane au ucis 11 persoane într-un atac asupra unei ambarcațiuni în apele internaționale despre care a susținut că transporta droguri către Statele Unite. Casa Albă a publicat puține detalii despre operațiune, despre care a susținut că a vizat membri ai bandei Tren de Aragua din Venezuela.

