Președintele Nawrocki va avea o convorbire cu președintele Trump, pe tema dronelor rusești doborâte deasupra Poloniei

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va avea o convorbire prin telefon, în cursul zilei de 10 septembrie 2025, cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Scopul acestei convorbiri, care a fost pregătită de urgență de cele două administrații prezidențiale, este discutarea situației de criză, extrem de gravă, provocată de intrarea în spațiul aerian al Poloniei a circa 20 de drone ale Rusiei, urmată de doborârea acestor aparate de zbor de către forțele militare ale Poloniei.

Informația privind convorbirea care va avea loc între șefii de stat ai SUA și ai Poloniei este transmisă de site-ul polonez TVP Info.

"Președintele Trump intenționează să discute cu președintele Nawrocki mai târziu astăzi, a declarat un oficial al Casei Albe", menționează sursa citată.

Jurnaliștii polonezi sugerează că această convorbire dintre Trump și Nawrocki va determina și modul "cum vor reacționa Statele Unite la atacul cu drone rusești asupra Poloniei".

Președintele Trump și Casa Albă monitorizează acum rapoartele din Polonia, precizează site-ul polonez.

Anterior, ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a transmis, într-un comunicat postat pe rețeaua X, că Statele Unite sunt pregătite să apere "fiecare inch de teritoriu NATO", exprimând astfel solidaritatea SUA cu statele membre ale Alianței Atlantice.

Armata Poloniei a anunțat, în dimineața de 10 septembrie 2025, că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian, în timpul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei. Două aeroporturi din Varșovia, precum și cele din orașele Rzeszów și Lublin și-au suspendat activitatea din motive de securitate.

Cu o săptămână înaintea acestui incident extrem de grav dintre Rusia și Polonia (și, implicit, dintre Rusia și NATO), președintele Nawrocki fusese primit de președintele Trump la Casa Albă. În acel context, președintele Trump l-a asigurat pe liderul de la Varșovia că Statele Unite sunt dispuse să-și suplimenteze efectivul de militari din Polonia.

