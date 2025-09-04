Ministrul de Finanțe este acuzat că deține o firmă cu datorii de aproape 2 milioane de lei. "Am moștenit practic prin succesiune", răspunde Alexandru Nazare

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, respinge acuzația că ar deține o firmă inactivă, firmă care ar avea datorii de aproape două milioane de lei.

Ministrul transmite acest punct de vedere la data de 4 septembrie 2025, printr-un mesaj postat pe Facebook, după ce, cu o zi înainte, site-ul defapt.ro publicase o investigație privitoare la ministrul de Finanțe. Conform acestei investigații jurnalistice, Alexandru Nazare ar avea "o firmă cu datorii de milioane, inactivată de ANAF, și o alta care nu a depus niciodată bilanțuri la Finanțe". Firma Comunicare SRL, la care Alexandru Nazare deține peste 95% din părțile sociale, ar avea debite de sute de mii de euro. Pierderile firmei au fost de aproape 107.000 de lei, la venituri de circa 174.000 de lei. Datoriile firmei sunt însă de zece ori mai mari decât veniturile anuale: 1,7 milioane de lei.

"De-a dreptul interesant este că, la numai trei zile după ce a devenit ministru de Finanțe, Comunicare SRL a devenit societate comercială inactivă. Informația apare pe site-ul ANAF, care precizează și data la care firma a devenit inactivă: 1 iulie 2025", subliniază investigația jurnalistică.

În paralel, la firma Winkampaign SRL, înființată în 2022, Alexandru Nazare ar deține părți sociale prin intermediul Comunicare SRL. Winkampaign SRL nu a depus nici în 2022, nici în 2023 bilanț la Ministerul de Finanțe, apoi firma a fost declarată inactivă de către ANAF, în mai 2024.

Ads

Iată cum justifică ministrul Nazare aceste situații controversate:

"Despre calitatea de asociat în cadrul Comunicare SRL și așa-zisele datorii ale firmei. Am devenit asociat în cadrul acestei entități în luna septembrie 2022, prin succesiune, după decesul soției mele. Nu am deținut niciodată calitatea de administrator, deci nu mi se pot imputa obligațiile de gestiune, așa cum greșit se induce opiniei publice în respectivul material. La preluarea părților sociale am moștenit practic prin succesiune și o mare parte din aceste datorii, care erau în realitate capitalizări ale firmei din economii personale, conform structurii acționariatului la acea vreme (moștenită, de asemenea). Aceste așa-numite „datorii uriașe” ale firmei nu sunt către bugetul statului, ci sunt creditări făcute de asociați. Este deci normal să existe acest cuantum al datoriei (către asociați), cât timp asociații au creditat firma cu același cuantum."

"Situația firmei Winkampaign SRL. Aceasta a fost înființată în 2022, iar Comunicare SRL deține doar 16,5% din capitalul acesteia. Nu sunt administrator și, prin lege, nu pot fi. Responsabilitatea depunerii bilanțurilor și a depunerii mențiunilor la ONRC revine exclusiv administratorului, nu asociaților. Față de situația întârzierii depunerii bilanțurilor, aceasta se sancționează prin amendă, conform legii și am semnalat deja acest aspect în contabilitatea firmei."

Ads

Ministrul Alexandru Nazare sugerează că apariția unor asemenea informații în spațiul public ar fi o formă de presiune asupra lui: "Nu sunt șantajabil și nu am nimic de ascuns. Știu că acțiunile recente MF și ANAF deranjează teribil multiple zone de influență."

Ads