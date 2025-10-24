”Arestări istorice” anunțate de FBI în cel mai puternic campionat din lume. Cine sunt vedetele implicate

NBA, cel mai important campionat de baschet din lume, a ajuns din nou în centrul atenţiei în legătură cu pariurile ilegale, joi, după ce două vedete au fost arestate în urma unei anchete federale de amploare.

Chauncey Billups, un jucător de Hall of Fame, care este acum antrenorul echipei Portland Trail Blazers, a fost arestat în legătură cu o operaţiune de poker legată de mafie, în timp ce vedeta echipei Miami Heat, Terry Rozier, este acuzat că a participat la o schemă de manipulare a meciurilor, relatează The Guardian.

„Astăzi, suntem aici, în New York, pentru a anunţa o arestare istorică într-o amplă operaţiune criminală”, a declarat joi directorul FBI, Kash Patel, într-o conferinţă de presă în care a dezvăluit acuzaţiile. „Este vorba de o operaţiune de pariuri ilegale şi de aranjare a meciurilor sportive care s-a desfăşurat pe parcursul mai multor ani.”

Procurorii federali au dezvăluit joi două acte de acuzare şi au anunţat că au arestat „peste 30 de persoane” în mai multe state, în cadrul unei anchete federale privind „aranjarea meciurilor sportive” şi operaţiunile ilegale de jocuri de noroc, în care, potrivit autorităţilor, au fost implicate familiile mafiote Bonanno, Gambino, Genovese şi Lucchese.

Patel a declarat joi că inculpaţii sunt acuzaţi de fraudă electronică, spălare de bani, extorcare, jaf şi jocuri de noroc ilegale.

„Frauda este uluitoare”, a spus Patel. „Vorbim despre zeci de milioane de dolari în fraude, furturi şi jafuri.”

Joseph Nocella, procurorul federal al districtului estic al New Yorkului, a declarat joi că prima acuzare vizează pariurile sportive şi şase inculpaţi care, potrivit acestuia, au fost implicaţi într-o schemă de pariuri sportive care „a exploatat informaţii confidenţiale despre sportivii şi echipele din Asociaţia Naţională de Baschet”.

Comisarul poliţiei din New York, Jessica Tisch, a declarat că presupusa operaţiune s-a concentrat pe „baschetul profesionist, unde jucătorii şi asociaţii ar fi folosit informaţii privilegiate pentru a manipula pariurile pe marile platforme de pariuri sportive”.

Tisch a descris un presupus incident din martie 2024 în care a fost implicat Rozier, actualmente jucător la Miami Heat, dar care pe atunci juca pentru Charlotte Hornets.

Tisch a declarat că Rozier „ar fi lăsat să se înţeleagă persoanelor apropiate că intenţionează să părăsească meciul mai devreme, invocând o presupusă accidentare”.

„Folosind aceste informaţii, membrii grupului au plasat pariuri în valoare de peste 200.000 de dolari pe statisticile sale negative”, a afirmat ea, adăugând: „Rozier a ieşit din joc după doar nouă minute, iar pariurile respective au fost câştigătoare, generând profituri de zeci de mii de dolari”.

„Încasările au fost livrate ulterior la domiciliul său”, a afirmat ea.

A doua acuzaţie, potrivit autorităţilor, „implică 31 de inculpaţi”, printre care Billups şi fostul jucător NBA Damon Jones.

Învinuiţii sunt acuzaţi că „au participat la o schemă naţională de trucare a jocurilor ilegale de poker”.

