LeBron James şi fiul său, Bronny, au intrat în istoria NBA duminică, după ce au jucat împreună în meciul de pre-sezon al echipei Los Angeles Lakers cu Phoenix Suns (114-118), în Palm Desert, California, relatează Reuters.

Ei sunt primul cuplu tată-fiu care joacă în acelaşi timp şi în aceeaşi echipă în istoria NBA.

Bronny James, care a împlinit 20 de ani duminică, a intrat în meci în sfertul al doilea, în timp ce tatăl său, care va împlini 40 de ani în decembrie şi se pregăteşte pentru al 22-lea sezon, era deja pe teren.

„A fost ireal”, a scris King LeBron pe X, după meci.

Bronny James a fost recrutat în runda a doua (a 55-a în total) a draftului din acest an de către Lakers, după un sezon petrecut la Southern California.

El a suferit un stop cardiac în timpul unui antrenament în timp ce se afla la USC, în iulie 2023, dar a fost autorizat să revină în activitate.

LeBron James. Bronny James.

The father-son duo share the court for the first time together! 👏 pic.twitter.com/93hC7k64gK