Performanță istorică în NBA: Stephen Curry a stabilit un record senzațional

Baschetbalistul Stephen Curry a reuşit noaptea trecută o performanţă unică: vedeta Golden State Warriors este primul jucător din istoria ligii care ajunge la 4.000 de aruncări de 3 puncte, relatează AP.

El a reuşit acest lucru la 13 martie în SUA, cu o zi înainte să împlinească 37 de ani.

A 4.000-a sa aruncare a venit de pe aripa dreaptă şi sub presiune, dcu timpul 8:19 rămas din al treilea sfert, la a patra sa încercare a serii, la meciul cu Sacramento Kings, scor 130-104.

Fanii au sărit în picioare şi au răcnit atunci când Curry a reuşit, iar un omagiu a fost difuzat pe ecranul mare în timpul unei pauze la scurt timp după.

„Am simţit energia şi agitaţia de la începutul meciului, după ce am marcat prima mea aruncare de 3 puncte, chiar şi la a doua aruncare pe care am ratat-o. A fost o descărcare de adrenalină, iar fanii au fost cu mine în fiecare moment al meciului din seara asta”, a declarat Curry. „Când a intrat a doua aruncare, am ştiut că mai era mult de jucat, aşa că am încercat să nu mă dau prea mult în spectacol. Dar a fost un moment special să simt acea energie şi să se bucure împreună cu mine de acest moment important şi de această realizare.”

Cum poate sărbători echipa cea mai recentă reuşită şi ziua de naştere a lui Curry?

"Ce îi dai tipului care are totul? Poate îi voi da o zi liberă”, a spus antrenorul Steve Kerr zâmbind.

Prima aruncare de 3 puncte din cariera lui Curry a avut loc la 30 octombrie 2009, la Phoenix.

Curry, care a devenit săptămâna trecută al 26-lea jucător din istoria NBA care înscrie 25.000 de puncte, se află la al 16-lea sezon în NBA şi nu dă semne că s-ar opri.

Curry ar putea avea companie în clubul 4.000 în cele din urmă. James Harden, de la Clippers, este următorul, cu 3.127, iar Damian Lillard, de la Bucks, este în spatele său, cu 2.794.

Ads