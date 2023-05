Și antrenorul Craiovei a derapat după ultima etapă: ”Vreţi să plec?”

Eugen Neagoe, antrenorul oltenilor, a rămas dezamăgit de înfrângerea de aseară, scor 0-1 cu Sepsi, și a răbufnit când a fost întrebat despre viitorul său.

”Am jucat foarte slab. Asta e realitatea. În această seară a depins totul de noi. Doar la final am aflat că au câştigat cei de la Farul. Un joc foarte slab al nostru, am dezamăgit atât lume. Dar ăsta este fotbalul. Se întâmplă.

Am văzut la Dortmund şi le-am zis că nu vrea să am soarta lor. Le-am zis că nu vrea aşa ceva şi de ce mi-a fost frică nu am scăpat! Văd că vorbiţi asta. Asta vreţi. A zis patronul de trei ori. Vreţi să plec?! Tot puneţi întrebările astea. După tot ziceţi că se schimbă antrenorul des, păi voi îi schimbaţi. Ce vreţi să vă zic? O să vină trei, patru jucători. Vor exista şi plecări”, a declarat Eugen Neagoe.

Neagoe a fost confirmat în funcție de patronul echipei Mihai Rotaru.