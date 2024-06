Reactii la moartea lui Neagu Djuvara: Un simbol cultural si social. Ne-a invatat sa gandim cu mintile noastre

Istoricul si filosoful Neagu Djuvara a murit joi, la varsta de 101 ani, iar vestea trista a starnit numeroase reactii din partea oamenilor de cultura, precum si a politicienilor, care isi exprima la unison regretul. Vladimir Tismaneanu propune chiar o zi de doliu national in memoria marelui om de cultura care s-a stins astazi.

"A intruchipat desavarsit nobletea spiritului. Istoric, diplomat, om de aleasa cultura, a fost studentul lui Raymond Aron pe care l-a iubit si l-a venerat. Asemeni mentorului sau, domnul Neagu Djuvara a fost un spectator angajat, ne-a invatat sa gandim cu mintile noastre si sa suspectam orice profetism ideologic drept o mistificare primejdioasa. Sa se odihneasca in pace...

Sper din tot sufletul ca guvernantii Romaniei vor declara binemeritata, absolut justificata zi de doliu national!", a scris Vladimir Tismaneanu pe Facebook.

Si Mihai Sora a postat pe Facebook o fotografie cu Neagu Djuvara si un gand de ramas bun.

"Cineva a spus: 'Souriez, vous etes filmes!', iar Neagu s-a intors spre mine si a suras. Apoi a adaugat: 'Zambez!' Dumnezeu sa te aiba in paza, dragul meu! Imi va lipsi zambetul tau. Imi vor lipsi caldura imbratisarii, spiritul vioi si generos, amenitatea, insufletirea din glas", a scris Mihai Sora.

La randul sau, academicianul Ioan-Aurel Pop spune ca Neagu Djuvara a reprezentat o epoca, in care a fost un simbol si o legenda vie.

"Eu l-am cunoscut relativ bine pe Neagu Djuvara. Ultima data cand l-am intalnit a fost dupa ce implinise 100 de ani, in casa unui prieten. Am un sentiment de neputinta, pentru ca era mai mare decat secolul trecut.

Devenise un simbol cultural si social, de asta era si atat de citit. Era depozitarul unei intelepciuni. Devenise o enciclopedie. Parea o legenda vie. Avea o verva deosebita si in a vorbi, si in a asterne cuvintele pe hartie. S-a dus o epoca", a declarat istoricul Ioan-Aurel Pop pentru News.ro.

Iata si alte reactii din partea unor personalitati ale culturii romane:

Mircea Cartarescu: "A murit Neagu Djuvara. S-a mai dus o lumina. Odihneasca-se-n pace".

Istoricul Petre Guran: "Dumnezeu l-a chemat ACASA pe Neagu Djuvara, dupa 101 ani in slujba Romaniei. S-a nascut cu tatal pe front, a fost el insusi pe front, a traversat Petrogradul revolutionar, si-a petrecut tineretea intre Paris si Baragan, si-a castigat existenta in exil intre Paris si Africa, dar a revenit in 1990 sa-i daruiasca Romaniei toata intelepciunea pe care o adunase in 74 de ani de viata zbuciumata. Scoala de la Bunesti s-a bucurat de intelepciunea senectutii sale, de retorica sa energica si inspirata, de orizontul sau cultural fascinant si de bonomia sa rafinata. In fotografie, Neagu Djuvara povestindu-le studentilor o batalie navala, la Scoala de la Bunesti, in vara anului 2008".

Si Ambasada Frantei si-a exprimat regretul:

Citeste mai multe despre: A murit Neagu Djuvara.

Politicienii exprima condoleante, Liviu Dragnea a gresit prenumele seniorului

Mai multi politicieni au tinut sa prezinte condoleante la moartea lui Neagu Djuvara. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a facut o gafa, semnalata in toata presa, gresind prenumele defunctului, eroare care a fost corectata ulterior.

Iata si alte reactii din partea politicienilor:

C.B.

