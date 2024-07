Ontanu isi face partid nou. Iata ce nume lung i-a ales

Fostul primar al Sectorului 2 Neculai Ontanu a depus la Tribunalul Bucuresti actele pentru infiintarea unui nou partid, intitulat "Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie".

Potrivit portalului instantelor, cererea de acordare a personalitatii juridice pentru Partidul Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie a fost depusa la tribunal pe data de 1 martie.

Partidul ii are ca membri fondatori pe Neculai Ontanu (presedinte), medicul Ioan Gherghina si Marius Cosmescu, fost membru UNPR Sector 2 si consilier local.

Deocamdata, nu a fost stabilita o data pentru dezbaterea acestei cereri.

Cei trei au infiintat, in noiembrie 2016, Asociatia pentru Democratie, Educatie si Reconstructie (ADER) "Om intre Oameni", care il are ca presedinte de onoare pe profesorul Mircea Cosea, presedinte executiv fiind Neculai Ontanu.

De asemenea, Marius Cosmescu este vicepresedinte al Asociatiei ADER iar Ioan Gherghina este coordonatorul Departamentului pentru strategii si activitati in domeniul educatiei sanitare si asistentei medicale.

Conform paginii de Internet a Asociatiei, din ADER mai fac parte generalul Mihail Orzeata, criticul de arta Ruxandra Garofeanu, generalul Vasile Ciornei si jurista Iulia Elena Nistor.

Neculai Ontanu a fost membru al Partidului Socialist al Muncii, al PSD si UNPR, fiind primar in Sectorul 2 al Capitalei timp de patru mandate (2000-2016).

In iunie 2016, a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita, fiind acuzat ca a acceptat promisiunea unor foloase materiale de la Cristi Borcea, beneficiar al unor drepturi litigioase, pentru ca in schimb sa faciliteze procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri ce totalizau 83.500 mp, situate pe raza Sectorului 2.

In iulie 2017, Curtea de Apel Bucuresti a decis sa inceteze procesul penal impotriva lui Ontanu, deoarece faptele s-au prescris.

