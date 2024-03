Alegeri locale 2012 UNPR acuza: SMS-uri false, cu numele lui Ontanu

UNPR anunta ca a sesizat duminica Biroul Electoral al Circumscriptiei Electorale nr. 2 si Politia Sectorului 2 in legatura cu transmiterea de SMS-uri in numele candidatului UNPR la Primaria Sector 2, Neculai Ontanu, in scopul inducerii in eroare a electoratului.

Potrivit unui comunicat al UNPR sector 2, de pe numarul de telefon 0748.372.439 sunt transmise SMS-uri false cu urmatorul text: "Sunt Neculai Ontanu si va multumesc ca m-ati urmat in toti acesti ani! Azi, mai mult ca oricand, am nevoie de dumneavoastra! Va rog sa votati candidatii PDL la consiliu, pentru a obtine majoritatea fara a fi santajat de USL. USL ne pune in pericol pe toti. Va multumesc!".

Alegeri Bucuresti 2012

Alegeri Locale 2012

Alegeri locale 2012 - Urmareste minut cu minut

Romanii cu drept de vot isi aleg primarii, consilierii locali, judeteni si presedintii de CJ. Sectiile de votare s-au deschis la ora 07:00 si se vor inchide la 21:00.

Noutatea acestui scrutin o constituie alegerea dintr-un singur tur a primarilor si singura exceptie, pentru ca alegatorii sa fie chemati din nou la urne, este situatia in care doi candidati vor obtine acelasi scor. In acest caz, vor fi organizate din nou alegeri pe 24 iunie.

E.E.

Ads