Bucuresti: Cornuri cu ate si scame pentru prescolari

Mai multe cornuri cu ate si scame au fost descoperite, joi, de personalul unei gradinite din Sectorul 2, produsele fiind distribuite copiilor prin programul "Laptele si cornul".

Potrivit Romania TV, distributia cornurilor a fost sistata in toate scolile si gradinitele din Sectorul 2, iar primarul Neculai Ontanu a decis rezilierea contractului cu furnizorul produselor de panificatie, organizarea unei noi licitatii si efectuarea verificarilor de inspectorii Directiei de Sanatate Publica.

Cornurile erau furnizate de S.C. Farkas Trans SRL pentru copiii de la Gradinita numarul 7 din Sectorul 2. Au fost sesizate, de asemenea, deficiente de ambalare ce puteau duce la contaminarea cornurilor.

"Am fost anuntat de dimineata de aceasta situatie si am luat toate masurile de rigoare. S-au gasit produse ambalate necorespunzator. E vorba de cornuri cu amblaj deteriorat si anumite corpuri straine. Nu au fost copii afectati pentru ca personalul gradinitei a sesizat. Erau multe pachete desfacute, deteriorate. Cinci cornuri din cele 180 au fost preluate de catre DSP si ne vor spune ce a fost gasit acolo", a declarat la Romania TV primarul Sectorului 2, Neculai Ontanu.

Ontanu a stabilit ca joi, 27 septembrie, sa fie reluata furnizarea cornurilor pentru elevi si prescolari de catre noua societate care va castiga licitatia.

"Am dispus rezilierea contractului cu aceasta firma pe sistarea livrarii produsului. Luam masuri, in aceste ore, pentru sanctionarea drastica a unei asemenea societati comerciale care nu va mai fi primita la nicio licitatie pe acest obiect. Saptamana viitoare, de joi, va reincepe aprovizionare cu cornuri pentru toate unitatile de invatamant din Sectorul 2. Cornul si laptele a fost de foarte buna calitate in fiecare an. Facem o licitatie urgenta sa putem sa asiguram cornurile pentru toti copiii", a mai spus primarul.

