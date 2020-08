SURSE: PSD nu il mai sustine pe Neculai Ontanu la Primaria Sectorului 2. "Este o varianta plauzibila sustinerea lui Popescu"

Surse din PSD au afirmat pentru Ziare.com ca este posibil ca social-liberalii sa il sustina pe Dan Cristian Popescu la Sectorul 2.Viceprimarul PNL de la Sectorul 2 Dan Cristian Popescu a anuntat joi, 6 august, ca va candida independent la Primaria Sectorului 2, dupa ce USR s-a opus candidaturii liberalului. El a explicat ca, in cazul in care ar fi ales Neculai Ontanu "acest lucru ar face sa duca Sectorul 2 cu 20 de ani in urma, in anul 2000, atunci cand dansul a devenit primar"."Sacrificiul pe care sunt dispus sa il fac, sa candidez chiar si independent, daca nu voi gasi sustinere pentru proiectele mele, este legat de continuarea acestor proiecte. Este miza mea politica si aceasta ma obliga sa candidez, chiar si independent. Daca sunt partide care vor sa ma sustina, voi intra in discutii cu acestea in zilele urmatoare", a afirmat Dan Cristian Popescu, joi intr-o conferinta de presa.In cursul acestei zile Dan Cristian Popescu a avut o intalnire cu Gabriela Firea . Primarul general al Capitalei a precizat, pe Facebook , ca acesta i-a prezentat proiectele si planurile pe care le are pentru modernizarea si dezvoltarea sectorului.Gabriela Firea a adaugat ca i-a oferit asigurari viceprimarului Sectorului 2 ca vor fi facute eforturi pentru finalizarea Pasajului Doamna Ghica in aceasta toamna. De asemenea, Primaria Capitalei sprijina proiectul sectorului 2 pentru introducerea sensurilor unice pe strazile secundare.La sedinta Comitetului National Executiv al PSD din 30 iulie au fost validate candidaturile lui Neculai Ontanu la Primaria Sectorului 2 si cea a viceprimarului general al Capitalei Aurelian Badulescu pentru Primaria Sectorului 3.