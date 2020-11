Magda Catone, "fentata" pentru postul de viceprimar la Sectorul 2. Consilierii au numit, in schimb, un apropiat al fostului primar Neculai Ontanu

Fiecare dintre ei a fost ales cu cate 17 voturi. Totodata, Adrian Costache a fost desemnat viceprimarul care va prelua atributiile primarului, in situatia in care acesta nu si le poate exercita.Costache este fost membru UNPR si a facut parte din Garda Civica a fostului primar Ontanu. Apoi a ajuns vicepresedinte al filialei PRU Sector 2.Adrian Costache este un apropiat al ministrului Educatiei, Monica Anisie , spun surse Capital. Aceasta este si secretarul general adjunct al filialei PNL Sector 2, acolo unde ministrul Educatiei este presedinte. La inceputul anului Costache a fost numit director la Sala Palatului. Inainte a ajunge director general al Salii Palatului, Costache a fost inginer Serviciul Tehnic la Administratia Pietelor Sector 2.Actrita Magda Catone a fost anuntata in luna octombrie de Violeta Alexandru , presedintele PNL Bucuresti, ca fiind una dintre cele doua propuneri ale PNL pentru functia de viceprimar al Sectorului 2. Cu toate acestea, Catone n-a prins functia in cadrul consiliului local.