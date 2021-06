Actorul Ned Beatty a murit. Cunoscutul interpret din "All the President's Men" sau "Network" avea 83 de ani VIDEO

Actorul a murit din cauze naturale, in casa sa din Los Angeles. "Ned a murit din cauze naturale duminica dimineata, inconjurat de familie si de cei dragi. Ned era un talent legendar si emblematic, precum si un prieten drag. Ne va lipsi tuturor", a declarat Deborah Miller, manager la Shelter Entertainment Group, pentru CNN.Nascut in statul american Kentucky, Ned Beatty a debutat pe marele ecran in anul 1972 in filmul "Deliverance", in regia lui John Boorman, punand astfel bazele unei cariere care a continuat pana in 2013.A jucat, de asemenea, in franciza "Superman", in filmul "All the President's Men" si in serialul de televiziune "Homicide: Life on the Street".Rolul lui din "Network" i-a adus o nominalizare la premiile Oscar la categoria "cel mai bun actor in rol secundar".Nascut in Kentucky, el si-a facut debutul pe ecran in 1972, in "Delivrance" de John Boorman. Filmul cu John Voight si Burt Reynolds a marcat pentru Ned Beatty debutul unei lungi cariere care a continuat pana in 2013.Cel mai apreciat rol in televiziune a fost cel al detectivului Stanley Bolander din drama "Homicide: Life on the Street" la inceputul anilor '90. A fost invitat in serialul "M.A.S.H.".