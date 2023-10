Fostul iubit al Anei Maria Prodan, reținut pentru înlesnirea prostituției

Flavius Nedelea, fostul iubit al Anamariei Prodan ar fi înlesnit practicarea prostituției în localurile de noapte pe care le-ar deține.

Bărbatul din Constanța a fost luat pe sus de autorități și dus la audieri, iar pe numele lui s-a emis un mandat de arestare.

„Am aflat acum. Habar nu am. Nu cred așa ceva! Flavius nu are cum să aibă de-a face cu așa ceva. Cu siguranță, este o greșeală. Flavius nu are cluburi! Are doar restaurant. Deci nu văd de unde până unde. Este prietenul meu pe viață. Nu cred în absolut nimic din ce văd”, a declarat Anamaria Prodan pentru CANCAN.RO.

Flavius Nedelea și Ana Maria Prodan s-au afișat împreună la începutul anului timp de câteva săptămâni, după care au comunicat că nu mai sunt împreună.

