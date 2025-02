Negocierile de la Casa Albă privind acordul mineralelor rare dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump a eșuat. În timp ce liderul de la Kiev a declarat că nu va face concesii pentru Putin, Trump i-a spus acestuia să se întoarcă atunci când va fi pregătit pentru pace.

Reacțiile după acest eșec nu au întârziat să apară. Elon Musk i-a luat, normal, apărarea șefului său și l-a făcut praf pe Volodimir Zelenski.

"Zelenskyy s-a compromis singur în fața poporului american", a declarat Musk.

Elon Musk: "Zelenskyy destroyed himself in the eyes of the American people." pic.twitter.com/TlIaQfiWSG