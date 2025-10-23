De ce întârzie Putin să accepte un acord de pace. Vrea să lase timp armatei ruse să cucerească încă două orașe

Autor: Mihai Diac
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 19:36
430 citiri
De ce întârzie Putin să accepte un acord de pace. Vrea să lase timp armatei ruse să cucerească încă două orașe
Donald Trump, Vladimir Putin, 2025 / FOTO: White House

Rusia consideră că oprirea luptelor, în acest moment, ar avantaja Ucraina, iar Kremlinul își menține obiectivul de a obține controlul total asupra unor orașe strategice din Ucraina.

Din acest motiv, regimul Putin ar tergiversa intenționat negocierile de pace, pentru a oferi armatei ruse timp să avanseze, informează Observator News la data de 23 octombrie 2025, citând presa din Rusia și din Ucraina.

Președintele Putin "nu are dispoziţia pentru pace" şi din acest motiv a respins propunerea președintelui Trump de a opri războiul din Ucraina pe actuala linie a frontului, insistând ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donețk, relatează presa rusă citând surse de la Kremlin.

Refuzul Rusiei de a accepta această încetare a focului a dus la anularea întâlnirii directe Trump-Putin, care urma să aibă loc la Budapesta.

"Nu există dispoziţie pentru pace la Kremlin", a explicat o sursă apropiată administraţiei prezidenţiale ruse. Dacă armata rusă și-ar opri acum ofensiva, "în curând vom avea aceleaşi riscuri şi ne vom întoarce de unde am plecat, doar că trupele îşi vor fi restabilit forţele", a explicat sursa de la Moscova.

Potrivit experţilor din presa apropiată Kremlinului, comandamentul militar rus i-a promis lui Putin că va obține controlul deplin asupra oraşelor strategice Pokrovsk şi Kupiansk.

"Până când nu ne vom stabili pe aceste poziţii, nu vom vorbi despre linia de contact", a afirmat sursa citată. Conform acestei surse, procesul de negociere a fost întârziat în mod deliberat, din luna mai, pentru a permite forţelor ruse să avanseze.

În prezent, militarii ruși atacă puternic, pentru a obține controlul asupra orașelor Pokrovsk și Kupiansk.

Summit-ul de la Budapesta pare să fi fost anulat. O întâlnire directă Trump-Putin nu este în pregătire "în viitorul imediat" - SURSE
Summit-ul de la Budapesta pare să fi fost anulat. O întâlnire directă Trump-Putin nu este în pregătire "în viitorul imediat" - SURSE
O întâlnire directă între președinții Donald Trump și Vladimir Putin "nu este planificată în viitorul apropiat", a dezvăluit o sursă de la Casa Albă. Această informație este...
Ucraina nu va trăi în pace nici în următorii ani, avertizează temutul șef al spionilor. „Trebuie să fim gata de rezistență armată în orice moment”
Ucraina nu va trăi în pace nici în următorii ani, avertizează temutul șef al spionilor. „Trebuie să fim gata de rezistență armată în orice moment”
Ucraina este în război nu din 2022, ci din 2014, de când Rusia a anexat ilegal Crimeea iar rebelii separatiști din Donețk și Luhansk, susținuți clandestin de Moscova, au început lupta...
#negocieri de pace, #negocieri Rusia Ucraina, #Pokrovsk, #Trump Putin, #Trump Putin Ucraina, #armata rusa, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
L-au prins! Cine este barbatul care a ucis un sofer de autocar: "A fost cea mai ascutita"
ObservatorNews.ro
Bianka si Tony, gasiti morti unul langa altul intr-o masina. Se stiau din copilarie si aveau planuri de viitor
Adevarul.ro
Jaful de la Luvru. Noi imagini arata cum hotii au coborat linistiti cu o platforma-elevator, fara urma de politie

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 23 octombrie. Premii uriașe puse în joc
  2. China și India suspendă achizițiile de petrol rusesc, după ce SUA au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii rusești din acest domeniu
  3. Ministrul Muncii a dezvăluit care este cea mai mare pensie de magistrat în plată. "Cifrele astea sunt enorme. E injust"
  4. De ce întârzie Putin să accepte un acord de pace. Vrea să lase timp armatei ruse să cucerească încă două orașe
  5. Studiu amplu: bărbații pierd volum cerebral mai rapid decât femeile. Creierul feminin pare mai rezistent la îmbătrânire
  6. De ce este periculos să te transferi pe un loc liber într-un avion. Explicația unui pilot
  7. Au apărut imaginile înfiorătoare cu crima comisă de Emil Gânj. Căutat de peste 3 luni de autorități, criminalul din Mureș este de negăsit VIDEO
  8. Germania avertizează: „Zidul de drone” nu va opri Rusia
  9. Remus Truică poate scăpa de condamnarea de 7 ani de închisoare. ICCJ deschide posibilitatea revizuirii sentinței
  10. Legătura dintre Sorin Grindeanu și unul dintre șefii Hidroelectrica, acuzat de DNA că ar fi primit mită sejururi de lux. "Este finul meu de căsătorie"