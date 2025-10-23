De ce întârzie Putin să accepte un acord de pace. Vrea să lase timp armatei ruse să cucerească încă două orașe

Rusia consideră că oprirea luptelor, în acest moment, ar avantaja Ucraina, iar Kremlinul își menține obiectivul de a obține controlul total asupra unor orașe strategice din Ucraina.

Din acest motiv, regimul Putin ar tergiversa intenționat negocierile de pace, pentru a oferi armatei ruse timp să avanseze, informează Observator News la data de 23 octombrie 2025, citând presa din Rusia și din Ucraina.

Președintele Putin "nu are dispoziţia pentru pace" şi din acest motiv a respins propunerea președintelui Trump de a opri războiul din Ucraina pe actuala linie a frontului, insistând ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donețk, relatează presa rusă citând surse de la Kremlin.

Refuzul Rusiei de a accepta această încetare a focului a dus la anularea întâlnirii directe Trump-Putin, care urma să aibă loc la Budapesta.

"Nu există dispoziţie pentru pace la Kremlin", a explicat o sursă apropiată administraţiei prezidenţiale ruse. Dacă armata rusă și-ar opri acum ofensiva, "în curând vom avea aceleaşi riscuri şi ne vom întoarce de unde am plecat, doar că trupele îşi vor fi restabilit forţele", a explicat sursa de la Moscova.

Potrivit experţilor din presa apropiată Kremlinului, comandamentul militar rus i-a promis lui Putin că va obține controlul deplin asupra oraşelor strategice Pokrovsk şi Kupiansk.

"Până când nu ne vom stabili pe aceste poziţii, nu vom vorbi despre linia de contact", a afirmat sursa citată. Conform acestei surse, procesul de negociere a fost întârziat în mod deliberat, din luna mai, pentru a permite forţelor ruse să avanseze.

În prezent, militarii ruși atacă puternic, pentru a obține controlul asupra orașelor Pokrovsk și Kupiansk.

