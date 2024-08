Mihai Tudose are amintiri neplăcute despre formarea coaliției cu PNL. ”Negocierile de acum vor fi altfel”

Președintele Consiliului Național PSD, Mihai Tudose, a subliniat că negocierile pentru formarea unui nou guvern vor veni în urma unor negocieri diferite de cele care au dus la formarea guvernului PSD-PNL, ținând cont de votul românilor.

„Noi am intrat la guvernare într-un moment critic (...) și am intrat la guvernare fiind invitați și rugați de PNL, că nu am sărit gardul la Guvern noi. Decizia de atunci a fost dificil de luat, fiindcă știam că intrăm într-un meci complicat. Dacă nu intram atunci, ne duceam spre anticipate, probabil, ceea ce, retroactiv, nu ar fi fost rău. În momentul de atunci nu știam cum se duce nici războiul, nici tot ce înseamnă convulsii la nivel de Uniune Europeană din punct de vedere economic și am zis că e mai bine să avem o țară stabilă, predictibilă, să fim și noi un partener pe flancul estic. Negocierile de atunci au fost făcute ca atunci, repede, suindu-te într-o mașină în mers. Negocierile în ceea ce însemnă acum un plan de guvernare bazându-ne pe votul românilor și de formarea unui nou guvern, clar că vor fi altfel. Începem iar: linie roșie, impozitul progresiv că pe ei nu-i lasă doctrina și Brătienii. Ghici ce? În România, impozitul progresiv a fost introdus de Brătianu, prim-ministru liberal. Se negociază altceva, ăsta-i planul, pe baza rezultatului alegerilor”, a afirmat Mihai Tudose, luni seară, la Digi 24.

Social-democratul a mai adăugat că „ar fi de presupus” că PSD va avea un scor electoral mai mare decât PNL.

Întrebat de ce coaliția aflată la guvernare nu a reparat toate lucrurile pe care cei de la PSD susțin că le-au stricat cei de la PNL în perioada cât au fost la guvernare, înainte de actuala coaliție, Mihai Tudose a răspuns: „Noi am încercat să le rezolvăm, dar îți ia cam o secundă să spargi un geam și două zile să-l pui la loc, cam aici suntem”.

„Noi suntem adultul din cameră (...) dar geamul, între timp, s-a spart. Încercăm să le punem la loc. Au spart niște geamuri, rău”, a mai afirmat Tudose.

Întrebat cu privire la posibilele alianțe pentru cabinetul următor, Tudose a răspuns: „Toate variantele sunt posibile. Și PNL cu AUR, și USR cu AUR. Toate sunt posibile, teoretic”.

