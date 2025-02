Rusia, optimistă că va trage mari foloase în urma negocierilor cu SUA de la Riad. Mizele de fond ale americanilor legate de petrolul rusesc VIDEO

Rusia este vizată de sancţiuni care i-au fost impuse de Occident din cauza invaziei Ucrainei și anunţă marţi că se aşteaptă la „progrese” rapide în partea economică a negocierilor cu Statelor Unite care au început marţi la Riad, în Arabia Saudită.

„Avem un anumit nunăr de propuneri la care să reflecteze colegii noştri. Cred că va fi posibil să înregistrăm progrese nu în viitorul îndepărtat, ci în următoarele două-trei luni”, declară directorul Fondului rus de Investiţii Directe Kirill Dmitriev, unul dintre negociatorii ruşi în negocierilor ruso-americane de la Riad, potrivit AFP.

U.S. — Russia Talks: What will Lavrov and Rubio discuss in Riyadh?

The primary focus of the talks is potential sanctions relief or easing economic restrictions on Russia in exchange for a settlement in Ukraine.

