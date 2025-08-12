Un specialist care urmărește războiul Rusia-Ucraina de la început îi taie aripile lui Trump: „Putin nu a arătat vreo dorință de a face compromisuri”

Președintele rus Vladimir Putin nu a arătat încă vreo dorință de a face compromisuri pentru a stabili pacea în Ucraina, astfel că summitul dintre Trump și Putin din Alaska este puțin probabil să schimbe această situație, spune cercetătorul George Barros.

George Barros, șeful echipei pentru Rusia și al echipei de informații geospațiale pe portofoliul Rusia și Ucraina din cadrul Institute for the Study of War (ISW), a spus pentru Ukrinform că summitul de vineri, 15 august, nu-l va face pe Putin să facă compromisuri.

„Putin nu a arătat nicio dorință de a face compromisuri în privința obiectivelor sale de război. Nu cred că asta se va schimba la summitul de vineri”, a spus șeful ISW.

Barros a vorbit despre așteptările legate de summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, de pe 15 august, dar și despre cea mai recentă evaluare a ISW, conform căreia Rusia încearcă să se folosească de această întâlnire pentru a produce o fisură între Statele Unite și Europa.

De asemenea, expertul a ținut să precizeze că Statele Unite au o influență enormă și că pot obține rezultatele dorite dacă o folosesc la maximum.

„Până acum, guvernul SUA a refuzat să își folosească toate capacitățile pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor”, a declarat Barros.

Liderul american Donald Trump se întâlnește vineri, pe 15 august, cu președintele rus Vladimir Putin, în Alaska. Luni, 11 august, Trump a declarat că scopul întâlnirii va fi înțelegerea pozițiilor fiecăruia. Tot el a mai spus că va cere încetarea războiului din Ucraina.

„O presiune globală mai puternică”

„Rusia prelungește războiul și, prin urmare, merită o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească uciderile și, prin urmare, nu trebuie să primească nicio recompensă sau beneficiu.

Și nu este vorba doar de o poziție morală – este o poziție rațională. Concesiile nu au putere de convingere asupra unui ucigaș”, a scris luni, 11 august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe X.

