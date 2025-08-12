Un specialist care urmărește războiul Rusia-Ucraina de la început îi taie aripile lui Trump: „Putin nu a arătat vreo dorință de a face compromisuri”

Autor: Maria Popa
Marti, 12 August 2025, ora 09:19
635 citiri
Un specialist care urmărește războiul Rusia-Ucraina de la început îi taie aripile lui Trump: „Putin nu a arătat vreo dorință de a face compromisuri”
Trump și Putin FOTO: Hepta

Președintele rus Vladimir Putin nu a arătat încă vreo dorință de a face compromisuri pentru a stabili pacea în Ucraina, astfel că summitul dintre Trump și Putin din Alaska este puțin probabil să schimbe această situație, spune cercetătorul George Barros.

George Barros, șeful echipei pentru Rusia și al echipei de informații geospațiale pe portofoliul Rusia și Ucraina din cadrul Institute for the Study of War (ISW), a spus pentru Ukrinform că summitul de vineri, 15 august, nu-l va face pe Putin să facă compromisuri.

„Putin nu a arătat nicio dorință de a face compromisuri în privința obiectivelor sale de război. Nu cred că asta se va schimba la summitul de vineri”, a spus șeful ISW.

Barros a vorbit despre așteptările legate de summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, de pe 15 august, dar și despre cea mai recentă evaluare a ISW, conform căreia Rusia încearcă să se folosească de această întâlnire pentru a produce o fisură între Statele Unite și Europa.

De asemenea, expertul a ținut să precizeze că Statele Unite au o influență enormă și că pot obține rezultatele dorite dacă o folosesc la maximum.

„Până acum, guvernul SUA a refuzat să își folosească toate capacitățile pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor”, a declarat Barros.

Liderul american Donald Trump se întâlnește vineri, pe 15 august, cu președintele rus Vladimir Putin, în Alaska. Luni, 11 august, Trump a declarat că scopul întâlnirii va fi înțelegerea pozițiilor fiecăruia. Tot el a mai spus că va cere încetarea războiului din Ucraina.

„O presiune globală mai puternică”

„Rusia prelungește războiul și, prin urmare, merită o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească uciderile și, prin urmare, nu trebuie să primească nicio recompensă sau beneficiu.

Și nu este vorba doar de o poziție morală – este o poziție rațională. Concesiile nu au putere de convingere asupra unui ucigaș”, a scris luni, 11 august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe X.

Zelenski insistă să se întâlnească cu Putin. „Poate conduce pe calea unei păci cu adevărat durabile”
Zelenski insistă să se întâlnească cu Putin. „Poate conduce pe calea unei păci cu adevărat durabile”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski subliniază joi, 7 august, că o întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin constituie o ”prioritate foarte clară”, la o zi după ce liderul de...
Ministrul de externe al Ungariei a discutat cu vicepremierul rus despre summitul Putin-Trump. Péter Szijjártó critică Uniunea Europeană
Ministrul de externe al Ungariei a discutat cu vicepremierul rus despre summitul Putin-Trump. Péter Szijjártó critică Uniunea Europeană
Ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior din Ungaria, Péter Szijjártó, s-a consultat luni, 11 august, la telefon, cu prim-vicepremierul rus Denis Manturov despre apropiata...
#negocieri pace trump putin, #summit alaska, #razboi ucraina rusia, #razboi Ucraina, #Volodimir Zelenski, #Rusia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Moment cum rar se vede! Emma Raducanu a auzit un copil si s-a oprit in timpul jocului. Replica arbitrului a lasat-o fara cuvinte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a terminat "telenovela": negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, incheiate

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a ajuns o femeie de 55 de ani să vândă tot și să se mute în Albania: „Sunt foarte fericită aici”
  2. Directorul Romsilva care a luat bonus de pensionare, apoi s-a reangajat cumulând salariul cu pensia, cercetat de DNA
  3. Pană de curent în Irak, din cauza caniculei. Temperaturile au ajuns la 50 de grade Celsius
  4. Circumstanțe atenuante pentru un inspector ANAF, pentru că a luat mită prea mică. Judecătorii l-au condamnat la închisoare cu suspendare
  5. Un specialist care urmărește războiul Rusia-Ucraina de la început îi taie aripile lui Trump: „Putin nu a arătat vreo dorință de a face compromisuri”
  6. Noi reguli pentru vizele de SUA. Cine scapă de interviu. Anunț de ultimă oră de la Ambasada din București
  7. Șeful DGASPC Giurgiu și-a găsit mașina ciuruită: "Celor care cred că astfel de tactici mă vor descuraja, le spun doar atât: v-ați înșelat"
  8. Un procuror din România a fost arestat și este trimis în judecată. Ar fi sustras dovezi ca să-l scape de pedeapsă pe un preot acuzat că a violat de mai multe ori o minoră
  9. Accident pe centura Timișoarei, între un microbuz și două autoturisme. Patru persoane au fost rănite FOTO
  10. Ne așteaptă zile grele și în restul lunii august. Canicula nu va dispărea, iar seceta va fi tot mai accentuată