Cancelarul Germaniei compară cedarea Donbasului către Rusia cu renunțarea SUA la Florida

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a criticat ideea concesiilor teritoriale ale Ucrainei către Federația Rusă, care a invadat țara în 2014, pentru anexarea Crimeei, apoi în 2022. Declarațiile liderului european au venit după întâlnirea de la Casa Albă dintre președintele american Donald Trump și Volodimir Zelenski de luni, 18 august, iar Merz a explicat că cedarea Donbasului către Rusia ar fi echivalentă cu renunțarea SUA la statul Florida.

Friedrich Merz a susținut o conferință de presă după întâlnirea între liderii europeni și Donald Trump, afirmând că există sentimentul că acestea sunt zile decisive pentru Ucraina și confirmând o informație apărută inițial pe surse în publicația Axios că o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea avea loc în două săptămâni, până la sfârșitul lunii august, cel puțin așa și-ar dori Donald Trump.

Însă cancelarul german a adăugat că nu este sigur că liderul rus va avea curajul să vină la un summit bilateral cu Zelenski.

El i-a acordat credit lui Trump pentru că l-a convins pe președintele rus să accepte o întâlnire cu omologul său ucrainean. Această întâlnire, cu care Putin ar fi fost de acord în timpul unei convorbiri telefonice cu Trump, va avea loc într-un loc ce urmează să fie stabilit, a spus cancelarul german.

În timpul unei pauze a întâlnirii de la Casa Albă, „președintele american a vorbit la telefon cu președintele rus și au convenit că va avea loc o întâlnire între președintele rus și președintele ucrainean în următoarele două săptămâni”, a declarat Merz reporterilor.

Cancelarul Germaniei nu crede în curajul lui Putin

„Nu știm dacă președintele rus va avea curajul să participe la un astfel de summit. Prin urmare, este nevoie de persuasiune”, a adăugat Merz.

Trump a acceptat să lanseze o nouă invitație la o întâlnire tripartită după aceea, astfel încât negocierile să poată „începe cu adevărat”, a adăugat Merz.

El a spus că așteptările reuniunilor de luni de la Casa Albă nu au fost doar îndeplinite, ci și depășite. Merz a salutat, de asemenea, anunțul lui Trump cu privire la posibilele garanții de securitate și a subliniat că întreaga Europă trebuie să ia parte la acestea. Cancelarul german a declarat că Trump a fost impresionat de faptul că europenii au venit ca un front unit, iar discuțiile lor cu administrația americană se vor concentra acum pe detaliile garanțiilor de securitate pentru Ucraina. „Este absolut clar că întreaga Europă ar trebui să participe”, a declarat Merz, lăudând anunțul lui Trump că Statele Unite sunt, de asemenea, pregătite să ofere aceste garanții.

„Toată lumea simte că acestea sunt într-adevăr zile decisive pentru Ucraina și pentru Europa”, a comentat cancelarul german.

Pe de altă parte, Friedrich Merz susține că Ucraina nu ar trebui să fie obligată să cedeze Rusiei regiunea Donbas în cadrul negocierilor, comparând acest lucru cu situația în care SUA ar renunța la un stat.

„Cererea Rusiei ca Kievul să renunțe la părțile libere din Donbas corespunde, pentru a o spune direct, unei propuneri ca Statele Unite să fie nevoite să renunțe la Florida”, a declarat Merz reporterilor după discuțiile de luni de la Casa Albă.

