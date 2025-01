Vladimir Putin anunță că vrea negocieri de pace și că războiul se va încheia în ”două luni”. Singura condiție pe care o impune VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin anunţă că Rusia este pregătită să negocieze pentru ca să pună capăt Războiului din Ucraina, însă respinge negocieri directe cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi subliniază că nu vede o ”voinţă” în acest sens din partea Kievului, relatează AFP.

Rusia este deschisă unor negocieri, însă nu vede o ”voinţă” a părţii ucrainene, să asigurări Vladimir Putin într-un interviu acodat televiziunii ruse de stat.

El respinge negocieri directe cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care-l consideră ”ilegitim”.

Vladimir Putin dă asigirări că războiul se va termina în ”două luni” - fără ajutarea Ucrainei de către aliaţii acesteia din Occident, care se tem de o reducere drastică a asistenţei americane după întoarcerea la Casa Albă a lui Donald Trump.

