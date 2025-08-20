Reacția piețelor financiare la rezultatele discuțiilor dintre Trump și Zelenski de la Casa Albă

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 20 August 2025, ora 14:38
563 citiri
Reacția piețelor financiare la rezultatele discuțiilor dintre Trump și Zelenski de la Casa Albă
Reacția piețelor financiare la rezultatele discuțiilor dintre Trump și Zelenski FOTO / Hepta

Întâlnirea președintelui american Donald Trump cu liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă a avut un efect moderat, dar de netăgăduit asupra piețelor financiare internaționale, se arată în cea mai nouă analiză XTB, platforma internațională de investiții și tranzacționare, publicată miercuri, 20 august. Primele burse care au reacționat la discuția despre posibile garanții de securitate oferite Ucrainei au fost cele europene.

Efectele declarațiilor după discuțiile de luni, de la Casa Albă, între președintele Trump și mai mulți lideri europeni, inclusiv președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și Mark Rutte, secretarul general al NATO, au fost observate pe piețele din Germania, Franța și Marea Britanie.

„Este important de menționat că, pentru prima dată, s-a făcut referire explicită la garanții similare celor prevăzute la articolul 5 din Tratatul de la Atlanticul de Nord. De altfel, potrivit lui Trump, Vladimir Putin nu a respins imediat această propunere, fapt interpretat de mai mulți observatori ca o potențială evoluție pozitivă”, se arată într-o analiză XTB citată de Adevărul.

Semnele unui posibil sfârșit al conflictului din Ucraina, invadată de Federația Rusă mai întâi în 2014, apoi în 2022, se vor regăsi în reacția burselor cu atât mai puternic cu cât sunt mai credibile.

Indicii europeni au înregistrat creșteri modeste:

0,15% - DAX (indicele bursier principal în Germania)

0,5% - CAC 40 (Franța)

0,15% - FTSE 100 (Marea Britanie)

0,4% - Euro Stoxx

„În cele din urmă, este important de subliniat faptul că următoarele săptămâni vor fi decisive. Dacă va avea loc o întâlnire directă între Zelenski și Putin și vor fi formalizate garanțiile de securitate, am putea asista la începutul unui adevărat proces de pace. Pentru moment, însă, diplomația rămâne un joc cu miză mare, în care fiecare decizie poate avea consecințe geopolitice de anvergură”, se mai arată în analiza platformei.

