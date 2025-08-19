Trump l-a sunat pe Orbán pe tema aderării Ucrainei la UE. Budapesta ar putea să găzduiască negocierile Putin–Zelenski. Răspunsul premierului ungar

Președintele SUA, Donald Trump, ar fi avut luni o convorbire telefonică tensionată cu premierul ungar Viktor Orbán, încercând să-l convingă să renunțe la opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, relatează Bloomberg, citând surse politice.

Apelul a venit imediat după întâlnirile lui Trump cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni reuniți la Casa Albă, unde au discutat despre opțiuni pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Potrivit surselor citate, liderii europeni i-au cerut lui Trump să folosească „influența personală” asupra lui Orbán, considerat cel mai puternic opozant al cererii de aderare a Ucrainei la UE. „La un moment dat, liderii europeni i-au solicitat președintelui să intervină direct. Doar Trump are relația necesară cu Orbán pentru a deschide o cale de negociere”, a declarat un oficial european sub protecția anonimatului.

În timpul apelului, Trump a încercat să obțină angajamentul premierului ungar de a nu bloca procesul, argumentând că integrarea Ucrainei în UE face parte dintr-un pachet mai larg de garanții de securitate menit să descurajeze agresiunile rusești.

Orbán rămâne pe poziții

Deși Budapesta nu a confirmat oficial apelul, Viktor Orbán a transmis marți pe Facebook faptul că își menține opoziția față de accelerarea aderării Ucrainei. Sursele Bloomberg susțin că premierul ungar i-ar fi spus lui Trump că o decizie grăbită riscă să adâncească tensiunile cu Rusia și să destabilizeze Uniunea Europeană.

În plus, premierul ungar și-ar fi exprimat dorința ca Budapesta să găzduiască următoarea rundă de negocieri directe între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Trump confirmă planuri pentru un summit

După apel, Trump a declarat că sprijină organizarea unui summit internațional între Rusia și Ucraina, urmat de o reuniune trilaterală la care va participa și el. Potrivit unor oficiali ai Casei Albe, mai multe locații sunt evaluate, inclusiv Budapesta, dar nu există încă o dată stabilită.

În același timp, premierul Ungariei a subliniat că „aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu oferă nicio garanție de securitate” și că „legarea procesului de garanții de securitate este inutilă și periculoasă”.

