Pacea Ucrainei, discutată de Trump și Orban. ”Războiul slavilor va evolua aidoma unui biliard geopolitic în Europa de Est”

Ultimele declarații și demersuri ale premierului Ungariei au încins spiritele în interiorul Uniunii Europene, în contextul în care Viktor Orban a pornit un turneu dedicat negocierilor de pace pentru Ucraina, mergând până la Moscova, chiar după preluarea președinției Consiliului UE. În paralel, subiectul este purtat și de fostul președinte american, Donald Trump, care candidează pentru un nou mandat, opiniile experților fiind împărțite pe tema unui potențial rezultat al discuțiilor pentru negocieri.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, revine zilele acestea și în România, la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, unde în ultimii ani a stârnit o serie de controverse prin mesajele transmise de pe teritoriul țării noastre. Tema de anul acesta a evenimentului este „Război și pace – În pragul unei noi ere în politica externă și de securitate”, potrivit G4Media, Orban urmând să țină sâmbătă, 27 iulie, un discurs cu titlul „Pe drumul drept”.

Turneul lui Viktor Orban

Viktor Orban a stârnit criticile oficialilor europeni, acuzând că UE a condus o „politică pro-război”. De altfel, drept urmare, următoarele reuniuni ale miniștrilor de Externe și ai apărării din Uniunea Europeană, programate în luna august, vor fi mutate de la Budapesta la Bruxelles.

În urma vizitelor lui Viktor Orban în Ucraina și în Rusia, Vladimir Putin a afirmat că o principală condiție a negocierilor ar fi retragerea completă a tuturor trupelor ucrainene din Republicile Populare Donețk și Luhansk, precum și din regiunile Zaporojie și Herson.

„Pace prin Forță”

Turneul premierului Ungariei s-a oprit și în SUA, acolo unde candidatul pentru un nou mandat la Casa Albă, Donald Trump, l-a primit la discuții și a lăudat demersul. „Mulțumesc, Viktor. Trebuie să existe PACE și rapid. Prea mulți oameni au murit într-un război care nu ar fi trebuit să înceapă niciodată!”, a scris atunci fostul președinte american.

Donald Trump a mai transmis în așteptarea unei alte întâlniri cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, că va readuce pacea. „În cursul primului meu mandat, am cunoscut pacea și stabilitatea în regiune, (...) și le vom cunoaște din nou”, sunt cuvintele folosite de fostul președinte american pe Truthsocial. În cadrul mesajului, fostul șef SUA a mai susținut că noul potențial contracandidat al său, Kamala Harris, nu este în măsură să pună capăt conflictelor și că programul său ”Pace prin forță” va demonstra că aceste „războaie oribile și criminale și aceste conflicte violente trebuie să înceteze”.

Astfel, analistul politic George Rîpă a punctat o diferență între cei doi politicieni, fiind de părere că „Orban e doar un bufon care dansează la curțile regilor” și sugerând că puterea de decizie va sta în altă parte.

”Pace prin forță” înseamnă nu doar să ai cea mai puternică armată, ci mai ales că ești dispus oricând să o folosești - George Rîpă, analist politic

„Epoca liderilor slabi a produs conflicte și chiar războaie la scară largă. (...) Ronald Reagan a câștigat Războiul Rece și a îngenuncheat URSS printr-o strategie care s-a numit ”Peace through strength”. Asta înseamnă să-ți îngenunchezi dușmanul, să-l faci să acționeze conform voinței tale doar demonstrând că ai o capacitate militară mult mai puternică. Asta a fost și strategia lui Donald Trump în primul mandat. (...) ”Peace through strength” înseamnă nu doar să ai cea mai puternică armată, ci mai ales că ești dispus oricând să o folosești. De aici eșecul administrației Obama în politica externă, mai ales după gafa urmată de inacțiune cu „linia roșie” din Siria. De aici eșecul administrației Biden, sub care am cunoscut o deteriorare majoră a mediului de securitate în Europa, Asia și Orientul Mijlociu”, a mai completat analistul pentru Ziare.com, fiind de părere că Trump va negocia „de pe poziții de forță”, arătând că „lumea Liberă are nevoie de un lider puternic, care să transmită forță, care să transmită determinare”.

„Nu știm dacă Trump va fi sau nu președinte peste șase luni. Ce este clar este că astăzi la Washington, Bruxelles, Londra și chiar la Kiev se discută despre posibilitatea unei păci inclusiv prin cedarea de teritorii”, a mai explicat George Rîpă.

Sondajul Kievului

Un sondaj recent, realizat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev (KIIS), arată o creștere a procentului ucrainenilor care ar accepta unele concesii teritoriale făcute Rusiei pentru încheierea rapidă a războiului, fiind acum vorba despre 32% dintre ucraineni. Procentul a crescut de peste trei ori în ultimul an, potrivit News, deși majoritatea ucrainenilor încă se opun oricărei cedări teritoriale. 10% susțineau opinia în urmă cu un an și 19% la sfârșitul anului trecut.

În prezent, 55% dintre ucraineni se opun în continuare oricărei concesii teritoriale, institutul precizând că ucrainenii nu consideră neapărat că aceste concesii echivalează cu recunoașterea teritoriului ca fiind rusesc. De altfel, în urma sondajului efectuat pe un eșantion de 1.067 de persoane de pe teritoriul controlat de Ucraina, în perioada 16-22 mai, directorul executiv al KIIS, Anton Hruşeţki, a subliniat că ucrainenii rămân împotriva ideii de a ajunge cu orice preț la un acord de pace cu Rusia.

„Putin speră că Trump va sprijini furtul de teritorii ucrainene al Moscovei”- Ion Petrescu, analist militar

„În acest moment, estimările publice nu au cum să reflecte proiectele reale ce vor fi luate în discuție la negocierile de pace”, a subliniat analistul militar Ion Petrescu pentru Ziare.com, fiind de părere că „orice devoalare prematură, de posibile înțelegeri bilaterale ar afecta substanța viitoarelor tratative de pace”.

Analistul a mai explicat că actualul conflict s-ar putea reaprinde: „Putin speră că Trump va sprijini furtul de teritorii ucrainene al Moscovei, dar mecanismul american de luare a deciziilor strategice este mai complex și nu se rezumă la voința unui singur om.(...) Ar putea genera noi pretexte, pentru ca într-un viitor apropiat atât Moscova, cât și Kievul să recurgă, din nou, la soluția ”manu militari”, pentru soluționarea disputelor teritoriale. (...) Sigur că disperarea de acum a ucrainenilor este confirmată de creșterea procentuală a numărului celor înclinați să accepte cedările teritoriale clar indicate de Moscova. Dar Ucraina de mâine - după o perioadă de încetare a focului și rămânerea trupelor pe actuala linie a frontului, va fi nu numai mai puternică, pe plan militar, ci și mai motivată, cu un moral ridicat în rândurile militarilor ucraineni. Războiul slavilor, din Ucraina de azi va evolua aidoma unui biliard geopolitic în Europa de Est”.

Fostul președinte american, care vrea să obțină un nou mandat la Casa Albă, a avut o convorbire telefonică și cu șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski. Cei doi lideri au convenit să aibă o discuție față în față, să identifice pașii pentru a restabili „o pace justă pentru Ucraina cât mai curând posibil”.

În același timp, secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a reafirmat sprijinul neclintit al Washingtonului pentru Ucraina într-o primă convorbire telefonică cu ministrul Apărării ucrainean, Rustem Umerov, după retragerea lui Joe Biden din cursa pentru un nou mandat, potrivit Agerpres.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a declarat miercuri, 24 iulie, în China, că țara sa este deschisă negocierilor cu Rusia, potrivit El Pais. După Summitul de pace din Elveția, este așteptată organizarea unui alt summit la finalul anului, de data aceasta cu participarea Rusiei.

