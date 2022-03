Runda a patra din negocierile ruso-ucrainene a intrat în ”pauză tehnică”. Ziua în care vor fi reluate discuțiile

A patra rundă de negocieri dintre Moscova și Kiev, începută luni, 14 martie, a fost pusă pe pauză tehnică până marți, anunță reprezentantul delegației din partea Ucrainei, Mihail Podolyak.

''O pauză tehnică a fost luată în negocieri până mâine. Aceasta pentru activitate suplimentară în subgrupurile de lucru şi clarificarea unor definiţii individuale. Negocierile continuă'', a transmis negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak.

Înaintea acestui anunţ, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îşi manifestase într-un mesaj video speranţa că în cursul serii urma facă un bilanţ al acestei noi runde de ''negocieri dificile''. ''O videoconferinţă între delegaţiile (ucraineană şi rusă) a început deja astăzi. Ea continuă. Toată lumea aşteaptă noutăţi. Vom reveni în cursul serii'', a declarat preşedintele ucrainean despre această a patra rundă de negocieri, ce are loc online, spre deosebire de precedentele trei, care s-au desfăşurat în Belarus.

''Trebuie să rezistăm şi să luptăm pentru a câştiga, pentru a ajunge la o pace pe care ucrainenii o merită, o pace corectă cu garanţii de securitate pentru statul nostru, pentru poporul nostru. Şi pentru a le transpune în scris la negocieri, negocieri dificile'', a adăugat Zelenski în mesajul său, potrivit AFP.

Kievul transmisese mai devreme că va cere din nou Moscovei un armistiţiu imediat şi retragerea trupelor ruse, după aproape trei săptămâni de la începutul invaziei ordonate pe 24 februarie de preşedintele rus Vladimir Putin.

Acesta din urmă cere în principal stabilirea unui statut de neutralitate pentru Ucraina, demilitarizarea acesteia, recunoaşterea suveranităţii Rusiei asupra Crimeii anexate şi dreptul la autodeterminare al provinciilor separatiste proruse din Donbas.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP