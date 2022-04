Mihail Podolyak, consilier al biroului prezidențial ucrainean, a anunțat începutul unei noi runde de discuții ruso-ucrainene vineri, 1 aprilie.

Acestea au loc prin videoconferință, anunță Nexta Live pe Twitter.

❗️Mikhail Podolyak, adviser to the #Ukrainian presidential office, announced the beginning of a new round of #Russian-Ukrainian talks

They are held via videoconference. pic.twitter.com/Ha8mOEqoZr