O nouă rundă de negocieri între Ucraina și Rusia, în plan pentru săptămâna viitoare. Care sunt statele-mediatoare

O nouă rundă de discuţii între Rusia şi Ucraina ar putea avea loc săptămâna viitoare, potrivit lui Mykhailo Podoliak, consilierul principal al preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, conform CNN.

Ucraina lucrează cu Israel şi Turcia, în postura de mediatori, pentru a finaliza o locaţie şi un cadru pentru negocierile de pace cu Rusia, a mai declarat, duminică, Podoliak, relatează Reuters.

„De îndată ce se elaborează contraformatele legale reciproce, va fi programată o întâlnire - a patra rundă de negocieri. Ar putea fi mâine, poimâine”, a declarat Podoliak pentru Belta, agenţia de presă de stat din Belarus.

To clarify. At the negotiations, the RF not putting ultimatums, but carefully listens to our proposals. 🇺🇦 will not give up any of the positions. Our demands are - the end of the war and the withdrawal of RF troops. I see the understanding and there is a dialogue. pic.twitter.com/72ae9ZeOfn