Președintele rus Vladimir Putin a anunțat joi, la Forumul Economic de la Vladivostock, Rusia, că este dispus să negocieze cu Kievul, dacă Ucraina o va cere, însă pe baza negocierilor purtate în primăvara anului 2022. Afirmațiile președintelui rus vin în contextul în care Moscova a anunțat anterior că respinge orice discuție în acest sens, din cauza ofensivei ucrainene lansate la 6 august în regiunea rusă Kursk.

„Suntem pregătiți să negociem cu ei? N-am refuzat niciodată”, declară liderul de la Kremlin la Forumul Economic de la Vladivostok.

„Dacă o dorință de negociere apare (în Ucraina), noi nu vom refuza”, adaugă el.

Însă negocierile trebuie să aibă la bază concluziile negocierilor care au avut loc în primăvara lui 2022, la Istanbul, precizează el.

