Rușii și americanii discută acum la Istanbul. Subiectul este unul delicat și important pentru ambele țări

Oficiali ruși și americani s-au întâlnit joi la Istanbul pentru a discuta probleme legate de ambasade, ca parte a eforturilor de stabilizare a relațiilor, au informat agențiile de presă ruse.

Discuțiile, desfășurate la reședința consulului general al SUA, urmează primei întâlniri la nivel înalt din această lună dintre cele două puteri nucleare de când Rusia și-a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei. Presa nu are acces la aceste discuții.

