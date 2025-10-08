Rusia deplânge impulsul ”epuizat” al întâlnirii dintre Trump și Putin privind războiul din Ucraina și dă vina pe ”acțiunile distructive ale europenilor”

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 16:44
Ministrul adjunct de externe al Moscovei, Serghei Riabkov Foto: Captură video/X/@mfa_russia

Dinamica creată recent de întâlnirea dintre Vladimir Putin şi Donald Trump, unde cei doi lideri ai puterilor nucleare au discutat despre încheierea războiului din Ucraina, nu a ajutat nu nimic negocierile, a declarat miercuri, 8 octombrie, Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe al Federaţiei Ruse.

Preşedintele american și-a înăsprit discursul faţă de Moscova în ultimele săptămâni, motiv pentru care Rusia consideră că impulsul întâlnirii s-a epuizat.

„Din păcate, trebuie să constatăm că impulsul puternic de la Anchorage (locul întâlnirii dintre Trump şi Putin din august, n.r.) s-a epuizat în mare măsură”, a afirmat Serghei Riabkov, citat de agenţia de presă rusă RIA Novosti. Potrivit acestuia, „acţiunile distructive, în primul rând ale europenilor”, au împiedicat progresul negocierilor pentru găsirea unui „acord” privind soluţionarea conflictului din Ucraina.

Preşedintele american, Donald Trump, a încercat după revenirea la putere în ianuarie să se apropie de Moscova pentru a găsi o soluţie la războiul din Ucraina, în special prin primirea cu fast a lui Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august. Însă această apropiere nu a dus la progrese în negocierile dintre Moscova şi Kiev, în condiţiile în care Rusia solicită, în special, anexarea mai multor regiuni ucrainene, ceea ce Kievul respinge categoric.

În ultimele săptămâni, Donald Trump şi-a exprimat frustrarea crescândă faţă de Moscova, comparând Rusia cu un „tigru de hârtie”, care pare puternic, dar nu este, şi considerând situaţia sa economică critică. În acest context, oficialii americani au luat în considerare recent vânzarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune către europeni pentru a le livra Ucrainei.

Provocări și discurs agresiv

Săptămâna trecută, Vladimir Putin a estimat că trimiterea acestor arme la Kiev ar fi „o nouă escaladare” între Moscova şi Washington, deoarece „utilizarea rachetelor Tomahawk este imposibilă fără participarea directă a armatei americane”. Serghei Riabkov a cerut miercuri Statelor Unite să abordeze această posibilă opţiune „într-un mod sănătos şi responsabil”.

Pe de altă parte, viceministrul rus de externe a avertizat că Rusia va efectua rapid un test nuclear dacă Statele Unite vor face acest lucru, menţionând că SUA au lucrat la pregătirea infrastructurii necesare pentru testare.

Şi preşedintele Vladimir Putin declarase în urmă cu câteva zile că Rusia va efectua un test nuclear dacă o altă putere nucleară va face acest lucru. El a afirmat că Moscova a observat semne că o ţară - pe care nu a numit-o - se pregăteşte să efectueze astfel de teste.

RIA îl citează pe Serghei Riabkov care a declarat că Rusia a observat că SUA lucrează de ceva timp la pregătirea infrastructurii proprii de testare. Dacă SUA ar efectua un test, Moscova va face rapid acelaşi lucru, a avertizat Riabkov.

Premierul israelian încearcă să medieze tensiunile dintre liderii Rusiei și SUA. Ce a discutat Netanyahu cu Putin
Premierul israelian încearcă să medieze tensiunile dintre liderii Rusiei și SUA. Ce a discutat Netanyahu cu Putin
Vladimir Putin şi Benjamin Netanyahu au discutat despre propunerea în 20 de puncte a preşedintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza şi despre evoluţiile...
Programul zilei de naștere a lui Putin: ședința Consiliului de Securitate al Rusiei. Liderul de la Kremlin ar putea vorbi și cu Trump
Programul zilei de naștere a lui Putin: ședința Consiliului de Securitate al Rusiei. Liderul de la Kremlin ar putea vorbi și cu Trump
Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, sărbătorește 73 de ani, marți, 7 octombrie, iar programul său de lucru este cel obișnuit, anunță presa rusă. Putin a convocat o ședință...
#negocieri SUA Rusia, #razboi Ucraina, #Donald Trump, #Vladimir Putin , #Rusia
