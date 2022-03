O delegație ucraineană a plecat joi, 3 martie, în jurul orei 14.30, cu elicopterul spre locul unde vor fi discuțiile cu partea rusă.

Negocierile vor începe în câteva ore, a declarat consilierul prezidențial ucrainean Mykhailo Podolyak într-o postare online. Anterior, partea rusă, citată de agenția Belarusă Belta spusese că discuțiile vor reîncepe la ora 14:00.

În drum spre negocieri cu Federația Rusă. Deja în elicoptere...

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk